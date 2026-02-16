岡山県警による新たなスマートフォンアプリ「ハレノポリス」の運用が今月（2月）から始まりました。身近な事件・事故の確認や防犯機能が搭載されていて、県警は利用を呼びかけています。 【写真を見る】岡山県警公式アプリ「ハレノポリス」今月から運用開始事件・事故の確認や防犯機能を搭載県民に活用を呼びかけ 今月（2月）2日に運用が始まった岡山県警公式アプリ「ハレノポリス」。晴れの国・岡山とポリスを組み合