アクアは、同社の小容量クラスの冷凍冷蔵庫4機種を対象とした「新生活応援キャッシュバックキャンペーン」を2月16日から開始した。対象商品購入後に応募すると、全員に3000円をキャッシュバック。文字どおり新生活を応援するキャンペーンだ。●特設サイトで応募すると応募者全員に3000円をキャッシュバック4月からの新年度を控え、新生活商戦がスタート。家電量販店はチラシや店頭で新生活に必要な家電商品をアピールしている