知人女性に対し、殴る蹴るなどの暴行を加えケガをさせたとして、因島高校に勤務する男が逮捕されました。傷害の疑いで逮捕されたのは県立因島高校主事で事務職員を務める男（25）です。警察によると男は2月8日未明、広島市の知人女性（24）宅で女性に対し、膝蹴りや殴るなどの暴行を加え、頭や顔などにケガをさせた疑いです。被害女性が「暴力をふるわれた」と110番通報したことで事件は発覚しました。男は調べに対し、「暴力を加