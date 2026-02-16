日本初(※1)のアグリツーリズモリゾート(※2)である「リゾナーレ那須」は、本格的な稲作体験と羽釜炊飯に挑戦し、日本の原風景を望みながら炊き立てご飯を味わうプログラム「お米の学校」を2026年も開催。6年目を迎える本プログラムは、宿泊者を対象に2026年4月12日(日)から10月11日(日)まで、全4回にわたって実施される。【写真】春の水田で田植え体験(※1)2019年4月、日本国内における「アグリツーリズモリゾート」を調査 同社調