16日(月)は雲の多い天気で、雪やミゾレが降ったところがありました。そして、土日と比べて寒くなりました。16日(月)正午の気温は上越市高田で3.2℃を観測し、昨の同じ時間と比べて10℃も低くなりました。また、新潟市中央区も昨日より8℃低くなるなど、各地で気温が急降下しました。 さて、17日(火)は次第に天気が回復に向かう見込みです。 ◆17日(火)午前9時の予想天気図 本州付近は、はじめ気圧の谷となって湿った空気が