サンフレッチェ広島は、J1百年構想リーグ地元開幕戦を迎え、PK戦にもつれ込む激闘を制しました。女子のレジーナリーグ後半戦勝利と合わせてお伝えします。■有田優理香リポート「暖かな日差しの下のホーム開幕戦。Eピース開業3年目。サポーターの皆さんワクワクした表情でスタジアムへと向かっていきます。」■有田優理香「紫の新たな11番加藤陸次樹選手！」■サポータ&#