愛媛県今治市のタオル美術館内にあるミュージアムカフェ、ガーデンカフェ、レストラン王府井(ワン・フー・チン)にて、2026年2月14日から4月14日(火)まで、「SNOOPY Hug Your Happiness カップルプラン」が登場する。PEANUTS(ピーナッツ)75周年記念の特別展「SNOOPY Hug Your Happiness〜スヌーピー しあわせつむぐ展〜」に合わせたオリジナルメニューで、館内3つの飲食店それぞれで異なるスヌーピーモチーフのメニューが楽しめる。