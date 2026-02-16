小倉競輪場のF2「ウィンチケットミッドナイト競輪」は17日が初日。16日は前検が行われた。昨年10月から負けなし。現在、破竹の24連勝中と快進撃を続ける太田りゆ（31＝埼玉）。いったいどこまで連勝記録を伸ばすのか。ただ、プレッシャーも徐々に感じている様子。「やはり、そのことを言われたり聞いたりすると緊張してしまいます。だから今は考えないようにしているんです」力に頼る競輪から、観察し、相手の動きを分析