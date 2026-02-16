ボートレース平和島の「G3平和島レディースカップ」は準優勝戦3競走を終え、17日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。優勝戦で注目の存在は4号艇の藤原菜希（39＝東京）だ。4号艇の準優12Rを2着でクリアし、1月23〜28日の江戸川「G3オールレディース江戸川女王決定戦KIRINCUP」、前節2月2〜7日のまるがめ一般戦「にっぽん未来プロジェクト競走inまるがめ」に続く3節連続優出に成功した藤原。4コースカド戦の準優は坂野