ボートレース平和島の「G3平和島レディースカップ」は準優勝戦3競走を終え、17日12Rで行われる優勝戦に進む6人が決定した。準優勝戦11Rで6号艇ながら大外から2着に食い込み、当地5連続、5回目の優勝戦進出に成功したのが原田佑実（38＝大阪）だ。「序盤を考えたらだいぶ良くなっています。ターンして舟が返ってきたしバランスが取れています」。今節は毎回レース前の特訓後、熱心にプロペラ調整する姿があった。それが実を結