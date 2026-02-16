国土交通省JR北海道とJR九州は16日、国土交通省の有識者委員会で、国側に支払っている整備新幹線のリース料（貸付料）の引き上げについて慎重な検討を求めた。国は開業31年目以降の引き上げを視野に検討し、委員会が料金水準などを議論している。委員会の会合に出席した両社の社長は、鉄道経営に悪影響を与えないような料金を算定する必要があると訴えた。貸付料は、新幹線の開業でJR側が得られる収益を基に国側が算定。開業か