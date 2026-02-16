社会人野球の三菱重工Westが16日、26年シーズンの新入団選手を発表。昨年限りで西武を戦力外となった水上由伸投手（27）の入団が決まった。水上は帝京三（山梨）から四国学院大を経て20年の育成ドラフト5位で西武に入団。翌21年5月に支配下登録され、22年には60試合で4勝4敗、31ホールドで1セーブと活躍して最優秀中継ぎ投手賞。また、パ・リーグでは初となる育成選手出身の新人王に輝いた。昨季は5試合の登板に終わり、通