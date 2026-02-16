会談に臨む高市首相（右）と日銀の植田総裁＝16日午後、首相官邸高市早苗首相と日銀の植田和男総裁が16日、首相官邸で会談した。2人が公式に会うのは自民党が大勝した8日投開票の衆院選後初めて。終了後に記者団の取材に応じた植田氏は「一般的な経済、金融情勢の意見交換だった」と述べるにとどめ、具体的な内容を明かさなかった。日銀の利上げ路線を巡って高市氏から注文があったかどうかについても「特にありません」と言葉