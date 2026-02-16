◇ミラノ・コルティナ2026冬季オリンピック スノーボード 男子スロープスタイル 予選(大会10日目/現地15日)予選4位で決勝へ進出した木俣椋真選手が、男子ハーフパイプ銅メダルの山田琉聖選手を称賛しました。7日の男子ビッグエアで銀メダルを獲得した木俣選手。今大会2つ目のメダル獲得へ向け、現地18日開催予定の決勝に挑みます。そんな木俣選手に以前“影響を受けた”ことをコメントしていたのは、男子ハーフパイプ銅の山田選手