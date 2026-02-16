SBI証券は、投資信託の積立に特化したスマートフォン向け「かんたん積立アプリ」について、2026年2月28日より名称を「投信つみたてアプリ」に変更し、あわせてデザインリニューアルを実施すると発表した。アプリ名称をより直感的で分かりやすいものに改めるとともに、視認性・操作性の向上を目的として、「ホーム画面」「個別銘柄画面」「口座管理画面」「ファンド検索画面」を中心にUI/UXを刷新する。○累計398万DLの積立専用アプ