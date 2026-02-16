丸も口ポカンのパワーカーブ巨人の新外国人フォレスト・ウィットリー投手が16日、実戦形式の「ライブBP」に登板した。唸りを上げる剛速球以上にファンの視線を奪ったのが、超強烈な「魔球」。他球団ファンからも「え、これエグくね？」「やばい」と戦々恐々だ。201センチの超高身長に、ハリウッド俳優と見間違うイケメンぶりが話題を呼んでいたウィットリー。DAZN公式X（旧ツイッター）はライブBPでの丸佳浩外野手との対戦を紹