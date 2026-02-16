【モデルプレス＝2026/02/16】俳優・声優の池田勝さんが、1月31日に亡くなったことがわかった。83歳だった。2月16日、所属事務所・東京俳優生活協同組合の公式サイトにて発表された。【写真】53歳で亡くなった人気女性声優◆声優・池田勝さん死去公式サイトでは「当組合所属俳優池田 勝 儀 令和8年1月31日（土）16時15分、心筋梗塞による心不全のため永眠いたしました」と発表。「葬儀に関しましては、ご遺族の意向により、近親