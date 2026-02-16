“ちょい”とおもちゃのボールを転がしたあとに…？なぜか右手だけ余韻が残ってしまう光景が微笑ましいと話題で、動画は1万6千再生を突破。「なんで右手だけなんだろう？」「かわいすぎてニヤニヤしちゃった！w」など、たくさんのコメントが寄せられています。 【動画：ボールを転がして遊ぶ猫→『右のおてて』を使ったときだけ…『独特な仕草』が可愛すぎる】 右手の余韻 Instagramアカウント『tsushimaru0602』に