ミラノ・コルティナ五輪ミラノ・コルティナ五輪では連日熱戦が繰り広げられている。フィギュアスケート団体金メダルを獲得したアリサ・リウ（米国）の、中継カメラに自ら寄って歓喜する姿がファンを魅了している。8日（日本時間9日）に最終日が行われた団体戦。米国は2大会連続金メダルに輝いた。表彰式のあと、氷上のリウは中継カメラに近寄ると、金メダルをアピール。満面の笑みで舌を出しながら歓喜を爆発させた。金、黒