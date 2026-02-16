映画「バービー」などで知られる女優のマーゴット・ロビーが、自身の料理の腕前について「本当に下手」と率直に語った。チャーリーXCXとの共同インタビューに応じたマーゴットは、料理の全権を「信じられないほど上手」な俳優で映画プロデューサーでもある夫のトム・アッカーリーに委ねていることを認めている。 【写真】可憐な「バービー