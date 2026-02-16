AI女優「ティリー・ノーウッド」の制作者が、AIをめぐる騒動で殺害予告を受けたという。ティリーの制作者エライン・ファン・デル・ヴェルデンは自身の命を狙う警告メッセージを複数受け取ったそうで、すでに警察と連絡を取り始めた状況だ。 【写真】殺害予告までAI女優「ティリー・ノーウッド」って エラインはニューヨーク・ポスト紙に対し、「彼らは『人間性が欠けてい