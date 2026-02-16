柳貴博がファジアーノ岡山からIKOMA FC 奈良へ加入IKOMA FC 奈良は2月16日、2025シーズン限りでファジアーノ岡山を契約満了となっていたDF柳貴博が完全移籍で加入すると発表した。昨季までJ1の舞台で主力として戦っていた実力者の新天地決定に、SNS上では「マジかい」「とんでもなくねぇか？」と大きな反響を呼んでいる。28歳の柳は、FC東京の下部組織からトップチームに昇格。その後、モンテディオ山形、ベガルタ仙台、北海道