欧州連合(EU)の行政執行機関である欧州委員会(EC)は2026年2月9日に、「持続可能な製品のためのエコデザイン規則(ESPR)」に基づく措置として、売れ残った衣類やアクセサリーなどのアパレル商品を廃棄することを禁止する規則の具体的な委任法・実施法を発表しました。廃棄によるCO2の排出を軽減することや、持続可能なビジネスモデルを採用する企業に公平な競争を提供することを目的としています。New EU rules to stop destruction