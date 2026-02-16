Avatar Fit Party for セントラルスポーツの利用イメージ ソニーは、モバイルモーションキャプチャー「mocopi」を活用した、スマホ向けフィットネスサービスプラットフォーム「Avatar Fit Party」を2月16日13時より提供開始した。専用アプリはサービス開始時点ではiOSのみ。 Avatar Fit Partyは、ソニーのXR技術「Extended Reality(拡張現実)」を活用したスマホ向け