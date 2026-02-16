乃木坂46・佐藤璃果が16日、自身のブログを通じて、41枚目シングル「最後に階段を駆け上がったのはいつだ？」の活動をもってグループを卒業することを発表した。2020年2月16日に乃木坂46へ配属されてから、ちょうど6年の節目となる日の発表となった。【写真】乃木坂46・佐藤璃果、正月休みにハワイへ「ハワイでもかわいさ大爆発してる」佐藤は冒頭で「今日で、乃木坂46に配属されて6年になります」と切り出