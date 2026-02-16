中国で延べ95億人が移動する「春節」の大型連休が始まりました。日中関係が冷え込む中、静岡県内の観光地にも異変が起きています。早くも春が訪れたかのような暖かい日差しに包まれたこの週末。「はままつフラワーパーク」では、色鮮やかなチューリップに、ヒヤシンス、菜の花に梅。春を告げる花々がこの暖かさで咲き進み、見ごろを迎えています。15日は20.2℃まで気温が上がり、4月並みの陽気となった浜松市。