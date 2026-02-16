巨人の那覇キャンプでは１６日、ライブＢＰが行われ、フォレスト・ウィットリー投手（２８）＝前レイズ＝、スペンサー・ハワード投手（２９）＝前楽天＝、ブライアン・マタ投手（２６）＝前レッドソックス傘下３Ａウースター＝の新助っ人３投手が登板。スポーツ報知評論家の宮本和知氏が先発ローテーションを争う３人の現状を見た。外国人枠を考えると、この３人のうち２人は先発ローテーションに入るでしょう。もう、この時期