8人組グループ・timeleszの佐藤勝利、菊池風磨、松島聡、猪俣周杜、寺西拓人、原嘉孝、橋本将生、篠塚大輝が16日、都内で行われたフジテレビ「FUJI FUTURE UPDATE〜新コンテンツ発表会〜」第1弾『タイムレスマン』記者発表に登壇した。新メンバーである猪俣、寺西、原、橋本、篠塚が、1年を通して印象が変わった”オリジナルメンバー”を明かした。【写真】人気企画「立道」に挑む猪俣周杜猪俣は佐藤の名前を挙げた。新メンバ