公式練習で調整するフィギュアスケート女子の中井亜美＝14日、イタリア・ミラノ（共同）高校生の10人に1人が学ぶ通信制高校が、アスリートの新たな受け皿になっている。海外遠征をするトップ選手にとって競技と学業を両立させやすく、フィギュアスケート女子の中井亜美（17）もその1人だ。「オリンピックで金メダルを取る」と入学式で宣言してから2年。冬季五輪で夢に挑む。中井が在籍する勇志国際高は熊本県天草市に本校があ