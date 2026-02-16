池山新監督とはヤクルトで同じ釜の飯を食った仲。社会人出と高校出ではあるが83年ドラフトでプロの世界に飛び込んだ“同期”でもある。激励を兼ねてお邪魔させてもらったが、苦しいチーム状態であることはすぐに分かった。村上がMLBに渡り大きな柱を失っただけでなく、今キャンプでは内野の主力として計算している山田と内山。ドラフト1位の松下と同6位の石井もケガで離脱しているという。若手中心のメンバーを補充しての投