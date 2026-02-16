2月15日に放送された『新婚さんいらっしゃい！』55周年1時間スペシャルに、俳優の木村多江がゲスト出演し、MCの藤井隆、井上咲楽と共に鎌倉の開運スポットを巡る中で、これまであまり語られることのなかった夫とのなれそめや、俳優を志した意外な原点を明かした。【映像】木村多江の夫番組内では、MCの藤井から「旦那様とのお出会いとか聞いてもいいんですか」と切り込まれる場面があった。木村は、現在の夫との出会いが「CMの