リヴァプールでキャプテンを務めるDFフィルジル・ファン・ダイクは、夏の移籍も噂されるFWモハメド・サラーの残留を願っているようだ。英『BBC』が報じている。リーグ制覇を果たした昨シーズン、サラーは公式戦52試合で34ゴール23アシストという圧巻の成績を残した。そしてシーズン終了後には満了迫っていた契約を延長することをリヴァプールは決断し、サラーと2027年までの新契約を締結した。しかし、今シーズンのサラーは昨シー