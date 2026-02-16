きょうから今年度の確定申告の受付が始まりました。スマホとマイナンバーカードを利用したイータックスでの申告が進んでいます。 【写真を見る】確定申告の受付始まるスマホとマイナンバーカードを利用した申告進む（山形） 山形市の山形テルサに作られた請会場には、午前中から多くの人が訪れていました。 所得税の確定申告が必要な人は自営業者や給与所得が２千万円を超える人などです。 県