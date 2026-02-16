これからの気象情報です。 17日(火)は、晴れてもあまり気温は上がらない見込みです。 ◆警報・注意報 現在、村上市・粟島浦村・新発田市・胎内市・聖籠町・佐渡市に波浪注意報が出ています。 ◆2月17日(火)の天気 ・上越地方 今夜間は所々で雪が降りますが、次第に天気が回復するでしょう。 最高気温は5℃前後の予想で、真冬並みの寒さになりそうです。 ・中越地方 朝のうちは弱い雪の降るところがあるでしょう。