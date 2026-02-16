最高気温24.5度と蒸し暑さを感じる、曇り空となった沖縄キャンプ3日目。午後のシートバッティングには新助っ人のターノックが登板しました。沖縄キャンプで初めて実戦メニューに参加します。1人目に対戦したのは、来日2年目のモンテロ。わずか1球でセンターフライに抑えると、ルーキー西川は変化球で空振り三振。ランナーを想定した場面でも落ち着いたフィールディングを見せ