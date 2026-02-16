大阪・道頓堀で少年ら３人が死傷した事件で、死亡した少年の首にも刃物で切られたとみられる傷があることがわかりました。大阪市住吉区の無職・岩崎龍我容疑者（２１）は２月１４日、大阪・道頓堀にあるビルで奈良県の会社員、鎌田隆之亮さん（１７）の胸などを刃物で複数回刺し、殺害した疑いがもたれています。他の少年２人も刃物で刺され、１人が意識不明の重体、もう１人も大けがをしました。捜査関係者によりますと、