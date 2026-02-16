11年ぶりに国内復帰した楽天の前田健太投手（37）が16日、沖縄・金武町での1軍キャンプでシート打撃に登板した。今季初めて打者と対戦し、最速151キロを計測。1四球を与えたものの、7人を無安打に封じ、チームメートから称賛の声が相次いだ。2度空振り三振を喫した21年ドラフト1位の吉野は「スライダーは見たことのないような曲がりで驚いた。チェンジアップもめちゃくちゃ落ちていた」と脱帽。コンビを組んだ捕手の太田は「真