ヤクルト・高梨裕稔投手が１６日、ブルペンで約８０球のピッチングを行った。前のクールは腰の張りを訴えて別メニューで調整していたが、順調に回復。「出力を１回、上げようと思っていたので、その中でしっかり球数も投げられましたし、出力もしっかり上げて投げられた。体力的にも問題ないですし、よかったと思います」とまとめた。昨季、１７試合中１６試合に先発し、３勝６敗、防御率３・１０を記録した右腕。先発ローテ