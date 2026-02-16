ソフトバンクの育成2年目右腕のチャン・ジュンウェイ投手（20）が16日、WBC台湾代表合流前の最終登板を終えた。B組の練習試合・王子戦の4回から3番手で登板。2回5安打2失点と打ち込まれたが、カウント球の変化球が切れた。直球の最速は151キロだった。「良くは、なかったですね。全体的に。変化球でカウント有利に持ち込むことはできましたけど」と話した。17日から、台湾代表に合流する。張は最速157キロの直球とスライダー