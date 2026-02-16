第９８回センバツ高校野球大会（３月１９日開幕、甲子園）に３年ぶり３度目の出場を決めた専大松戸（千葉）が１６日、松戸市内の同校で壮行会を行った。多くの生徒が見守る中で、専大松戸ナインは大きな拍手を浴びながら壇上へ。センバツ旗を受け取った高貝規仁主将（２年）は、「まずはこのような会を開いていただき、ありがとうございます。今までの目標を超えられるよう一戦必勝で頑張りますので、どうぞ応援よろしくお願い