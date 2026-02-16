都内でスギ花粉の飛散が始まりました。東京都によりますと、13日、都内の観測地点でスギ花粉の飛散が確認されたということです。13日に飛散が開始されたのは、例年より1日早く、2025年と同じです。東京都は、花粉症対策として都が発表する花粉飛散情報を活用するよう呼びかけています。