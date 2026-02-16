マンチェスター・ユナイテッドに所属するイングランド代表DFハリー・マグワイアは、チームメイトから大きな信頼を寄せられているようだ。15日、イギリス紙『ミラー』が伝えている。現在32歳のマグワイアは2019年夏に当時のDF史上最高額となる8000万ポンド（現在のレートで約167億円）でマンチェスター・ユナイテッドへ加入した。キャプテン剥奪など紆余曲折ありながらもここまで公式戦通算261試合に出場し17ゴール9アシストを