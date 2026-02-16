世界最高峰の自動車レース「ラリージャパン」。2026年は初めて名古屋でオープニングセレモニーが行われます。愛知と岐阜にまたがる公道のコースを走るラリージャパン、2026年は例年より半年早い5月に開催され、28日に愛知県体育館の敷地で名古屋城をバックにオープニングセレモニーが開かれます。29日から31日までのレースでは、新コースの足助スペシャルステ&