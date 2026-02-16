俳優チョン・ウソンの近況が公開された。去る2月14日、バンドCRYING NUTのハン・ギョンロクは、「チョン・ウソン×CRYING NUT 2026.2.13.」という文章を綴り、数枚の写真を投稿した。【写真】チョン・ウソンの子を出産した年下モデル公開された写真のなかには、チョン・ウソンがハン・ギョンロクをはじめとするCRYING NUTのメンバーと対面し、笑みを浮かべている姿が収められている。特に、チョン・ウソンは、すっかりと顔がやせ細