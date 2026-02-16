【DXサウンドライダーカプセムセット06】 予約期間：2月16日16時～4月13日23時まで 7月 発送予定 価格：3,630円 バンダイは、なりきり玩具「DXサウンドライダーカプセムセット06」を通販サイト「プレミアムバンダイ」にて2月16日16時より予約受付を開始した。発送は7月を予定し、価格は3,630円。 本商品は特撮テレビドラマ「仮面ライダ&#12540