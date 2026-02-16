丸亀警察署 香川県多度津町で警察官を殴ったとして、町内の無職の男（73）が16日、公務執行妨害の疑いで現行犯逮捕されました。 警察によりますと、男は16日午後3時30分ごろ、多度津町の路上で、丸亀警察署の男性巡査長（33）の左こめかみ付近を殴る暴行を加え、職務の執行を妨害した疑いが持たれています。 多度津町内の病院から「通院患者が周りの患者を大声で怒鳴っている」と110番通報があり、警察官2人が駆け付けま