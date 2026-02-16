豪快にまかれる大量の豆。山形県鶴岡市加茂の妙定寺で毎年、仏教の僧侶・日蓮聖人が生まれた2月16日に行われる「ヤクヨケ豆マキ」です。100年近く前の昭和初期に寺を開いた尼僧「妙定」が、「困っている人に豆まきをして助けなさい」と地区の明神様のお告げを受けた事が始まりとされています。豆をまく僧侶たちは境内の水槽から水をかぶって身を清め、寺の檀家や地域住民など市内外からおよそ150人が集まった本堂で去年11月から100