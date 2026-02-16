１０日、廠甸廟会のプレイベントで伝統芸能を観賞する来場者。（北京＝新華社配信／譚虹翔）【新華社北京2月16日】中国北京市西城区文物保護管理センターと西城区文学芸術界連合会の共催による2026年廠甸廟会（びょうえ、縁日）のプレイベントが6日までの9日間、同区琉璃厂東街と西街を中心に開催された。廠甸廟会は400年以上の歴史があり、国家級無形文化遺産にも登録されている伝統行事で、今年の会期は17日（春節）から23日