将棋の藤井聡太王将（23）＝名人など6冠＝が16日、和歌山市の「和歌山城ホール」で挑戦者の永瀬拓矢九段（33）と第75期王将戦7番勝負（特別協力・スポーツニッポン新聞社、毎日新聞社）第4局の対局場検分に臨んだ。ここまで3局は先手番が制し合って藤井の1勝2敗。8日に第1局が指され、挑戦者の増田康宏八段（28）が先勝した棋王戦も追う立場と、ダブルタイトル戦で共に黒星先行したのは15回目で初めてだった。「当然ながら（将