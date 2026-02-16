ヤクルトの高卒2年目・田中陽翔（はると）内野手（19）が1軍キャンプに合流した。山田ら内野手に故障者が相次いだために緊急昇格。守備では三塁を守り、打撃では鋭いスイングで快音を次々と響かせた。19歳の有望株は「与えられた場面で結果を出すだけ。安打を量産できれば」と意気込んだ。健大高崎3年春の選抜で全国制覇を果たし、24年ドラフト4位で入団。1年目の昨季は1軍で6試合に出場し、プロ初安打、初打点もマークし